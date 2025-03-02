Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların puan kaybı sonrası Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray, ligin ilk yarısında sahasında 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa'yla bu kez deplasmanda 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı bu beraberlik sonrası 7'ye yükseltebildi.

Cimbom'un bu kaybını fırsat bilen Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak ve farkı 4'e düşürerek şampiyonluk şansını artırmak için mücadele edecek.

PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu puan kaybı sonrası sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe paylaşımında taraftarlara Antalyaspor maçı çağrısı yapılırken "Bu akşam son düdüğe kardar omuz omuza!" ifadeleri kullanıldı.