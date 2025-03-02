Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta oynanan dev derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Kanarya, iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.Ligde 58 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, hücum hattında Youssef En-Nesyri, Dzeko ve Talisca gibi yıldızlarla etkili olmayı hedeflerken, ilk 11'de kimlerin forma giyeceği büyük merak konusu. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise ligde kalma mücadelesinde kritik virajlardan birine giriyor. Peki, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu sezon 24 karşılaşmada 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, zirve yarışındaki avantajını korumak istiyor. İç sahada taraftar desteğini de arkasına alacak olan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında etkili bir oyun sergileyerek kazanmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte, ilk 11'de kimlerin forma giyeceği ise büyük bir merak konusu. Rakip Antalyaspor ise Emre Belözoğlu yönetiminde yükselen bir performans grafiği çiziyor. Son 5 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.