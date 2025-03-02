Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da başladı.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri etkili oyununu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK deplasmanında rakip fileleri havalandırmayı başaran Faslı golcü, bu sezon oynadığı 38 maçta 25 gol ve 5 asist yaptı.