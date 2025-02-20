Anderlecht-F.Bahçe maçında şok gelişme...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk oldu.
Sarı-lacivertliler maçın hemen başında 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 7. dakikasında hakemler ve futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle maç durdu.
FENERBAHÇE TARAFTARINA SALDIRI
Karşlaşmanın durmasının ardından stadyumda tribünlerden gelen ırkçı tezahüratlar nedeniyle anons yapıldı.
Anonsta ırkçı tezahüratların devam etmesi halinde mücadelenin tatil edileceği belirtildi.
TRT Spor'da yer alan bilgilere Fenerbahçe taraftarına yapılan saldırı nedeniyle maçın durduğu belirtildi.
Anderlecht-Fenerbahçe karşılaşmasında tribündeki olaylar sebebiyle hakemler soyunma odasına gitti. pic.twitter.com/HbmTeMme0a— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025
Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünde yaşanan bu kavga sonrası, hakem heyeti soyunma odasına gitti ve maça 15 dakika ara verildi. pic.twitter.com/vNNuYWwC0P— Erdem Akbaş (@erdemakbs) February 20, 2025