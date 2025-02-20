Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi ile 2-2 berabere kalarak son 16'ya yükseldi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de kazandığı 3-0'lık galibiyetin ardından rakibiyle deplasmanda 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Kanarya bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başardı.

4. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası sol çaprazda topu kapan Dzeko'nun pasında En-Nesyri meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

6. dakikada tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı mücadele dururken oyuncular soyunma odasına girdi.

19. dakikada Skriniar'ın geri pasında kaleci İrfan Can'ın hatasında Vazquez topu filelere yolladı. 1-1

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Hazard'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

İlk yarıda başka bir gelişme olmadı ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda 55. dakikada Vasquez, Anderlecht adına takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu gole Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek 63. dakikada cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler iki maçın ardından toplamda 5-2'lik skorla rakibini turnuvanın dışına itti.

Sarı-lacivertlilerin bir sonraki rakibi Olympiakos veya Rangers olacak.

Yapılacak kura çekiminin ardından Kanarya'nın rakibi netleşecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOOOLLL! Youssef En-Nesyri sahneye çıktı! Temsilcimiz Fenerbahçe maça golle başladı! pic.twitter.com/wMiUnYw4FQ

— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

Vasquez'in attığı golle Anderlecht skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/Evu2gSjqfr

— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

Luis Vasquez'in golüyle Anderlecht 2-1 öne geçti. pic.twitter.com/uXU25IxwEC

— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

GOOOLLL! Genç Yusuf Akçiçek attı Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-2'ye getirdi! pic.twitter.com/jcPlBArxP9

— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025