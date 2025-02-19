TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor

Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonu için transfer planlamalarını yapmaya başlayan sarı lacivertlilerle ilgili beklenmedik bir haber geldi. Kanarya'da o isimle yeni sezonda yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2025- 08:46