Fenerbahçe-Kasımpaşa ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht’i 3-0 mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Süper Lig’de de galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Jose Mourinho yönetiminde etkili bir grafik çizen Kanarya, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 6 maçı kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Park’ta Galatasaray ile oynayacağı derbiye kayıpsız gitmeyi amaçlıyor. Burak Yılmaz yönetiminde hazırlanan Kasımpaşa, zorlu deplasmandan puan çıkarmak için sahaya çıkacak. Kritik mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Tecrübeli hakem, yaklaşık 3.5 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kadıköy'de oynanacak bu kritik karşılaşmada sarı-lacivertliler hata yapmak istemezken, konuk ekip ise sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'daki başarılı performansını Süper Lig'e de taşımayı hedefliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi kayıpsız ilerleyerek RAMS Park'a moralli gitmeyi amaçlıyor. Burak Yılmaz yönetiminde istikrarlı bir çıkış yakalamak isteyen Kasımpaşa, Kadıköy'de puan ya da puanlar alarak üst sıralara çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Mücadeleyi yönetecek Ali Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl sonra bir Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çalacak.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Levent, Mert Hakan, Fred, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, En Nesyri.

Kasımpaşa: Giannotis, Rodrigues, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Fall, Da Costa.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı 16 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DZEKO OYNAYACAK MI?

Anderlecht maçının 75. dakikasında sakatlanan ve sağ eli kırılan Edin Dzeko, beklenmedik sakatlıkla şok etkisi oluşturdu. Eli alçıya alınan deneyimli golcünün tedavisi devam ederken, Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer alıyor. Özel aparat ile oynamayı talep eden Dzeko, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda oyuna sonradan girecek.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye gelen Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. Son olarak Anderlecht maçında fileleri havalandıran 27 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de ise oynadığı 21 karşılaşmada 13 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi. Son 3 lig maçında 4 gol kaydeden Faslı futbolcu, Geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında sarı kart cezasından dolayı süre alamadı.

SARI-LACİVERTLİLER HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında hata yapmak istemiyor. Kadıköy'de oynanılacak karşılaşmayı kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini almayı amaçlıyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymak isteyen Fenerbahçe 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde oynadığı 22 karşılaşmada 17 galibiyet alan Kanarya, 3 maçı berabere tamamlarken, 2 kez de mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SINIRDA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesi hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'de 2 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kasımpaşa maçında kart görmeleri durumunda Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı-kırmızılılar karşısında forma giyemeyecek.

KANARYA'DA 7 EKSİK

Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 6 futbolcu kadroda yer almıyor. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail, Çağlar ve Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, 24. haftada oynanacak karşılaşmada süre alamadı. Bireysel çalışmalara başlayan Livakovic de kadroda yer almadı.

Los Angeles FC ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma sağlayan Cengiz Ünder, Kasımpaşa maçında kadroda yer almadı.

BURAK YILMAZ KULÜBEDE YOK

Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa göreve Burak Yılmaz'ı getirdi. Ligde oynanan son 2 karşılaşmada takımın başında yer alan genç çalıştırıcı, bu maçları kazanmasını bildi. Ligde son hafta oynanan Rizespor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçını tribünden takip edecek.

KASIMPAŞA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'de uzun süredir mücadele eden Kasımpaşa, bu sezon oynadığı son 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 31 puanla 8. sırada yer alan İstanbul ekibi, ligde çıktığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkışını sürdürmek isteyen Kasımpaşa, Fenerbahçe maçında puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Süper Lig'de bugüne kadar 43 defa karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa 44. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 35'ini sarı-lacivertliler kazanırken, Kasımpaşa ise sadece 4 defa galip gelebildi. 4 karşılaşmada eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN KASIMPAŞA'YA ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanılan maçlarda sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor. Kanarya, Paşa'ya karşı 9'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 11 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, sarı-lacivertli takımı son olarak 2020 yılında sahasında 2-0 mağlup etti.

ALİ ŞANSALAN 3.5 YIL SONRA FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Ali Şansalan oldu. Şansalan, yaklaşık 3.5 yıl sonra sarı-lacivertlilerin mücadelesinde düdük çalacak. Bu karşılaşmada deneyimli hakemin yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstelenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Polonyalı Daniel Stefanski oldu. Stefanski dün oynanılan Beşiktaş-Trabzonspor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı. AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.