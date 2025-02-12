Fenerbahçe, ara transfer döneminde Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından Sırp futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit'e transferi için Rus ekibi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/GAgQqLaUBe— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 12, 2025