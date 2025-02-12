Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic için sarı-lacivertli ekipten bir transfer açıklaması geldi. Sırp futbolcunun geçici transferi için Rus ekibi Zenit ile anlaşmaya varıldığı açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli ekip, resmi sosyal medya hesabından Sırp futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit'e transferi için Rus ekibi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Zenit Kulübü ile anlaşmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.