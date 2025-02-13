Fenerbahçe avantaj peşinde! İşte Jose Mourinho'nun Anderlecht maçı ilk 11'i!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçında Anderlecht'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Belçika ekibini devirerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında 10 puan toplayarak son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Belçika'nın Anderlecht takımıyla ilk maçına perşembe günü 20.45'te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde çıkacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.
ANDERLECHT İLE 7. MAÇ
Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht ile 7. kez karşılaşacak. Mor-beyazlılarla ilk olarak 1965 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak elendi. İki ekip daha sonra 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Oynanan iki maçı da (1-0, 2-0) kazanan sarı-lacivertliler adını gruplara yazdırdı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Anderlecht ile oynadığı maçlarda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kadıköy'de 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
AVRUPA KUPALARINDA 283. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 60 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 402 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 145. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 145. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 144 mücadelede 62 galibiyet, 37 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 200 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 182 gol gördü.
SON 12 MAÇINI KAYBETMEDİ
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de de 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Son maçında ise Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
YENİ TRANSFERLER LİSTEYE EKLENDİ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anderson Talisca ile Milan Skriniar UEFA listesine eklendi. Lig aşamasında son maçlarda özellikle sol kanatta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Filip Kostic de önümüzdeki turlar için ismi dahil edildi. Takımdan ayrılan Samet Akaydin ile sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımda olmayacak olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao listeden çıkartıldı.
ANDERLECHT'İN AVRUPA LİGİ KARNESİ
Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Kanarya, en çok karşılaştığı Anderlecht'in yanı sıra Royal Antwerp ve Union Saint-Gilloise ile oynadı. Antwerp ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Union SG ile de son 2 sezonda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2 galibiyet alırken, 1 defa mağlup oldu.
NIKOLA DABANOVIC DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak müsabakada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Milos Boskovic olacak. Karşılaşmada VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder görev yapacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, 2-0 kazanılan Corendon Alanyaspor maçında takımının 2. golünü kaydeden Anderson Talisca'yı ilk 11'de başlatmayı planlıyor. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...