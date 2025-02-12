UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında 10 puan toplayarak son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Belçika'nın Anderlecht takımıyla ilk maçına perşembe günü 20.45'te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde çıkacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.