UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 13 Şubat Perşembe günü sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması üzerinde durdu.

Futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Trendyol Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve sahada 60 dakikadan fazla süre alan oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.