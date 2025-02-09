Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 23. hafta müsabakasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CORENDON ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İŞTE MAÇ 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, Talisca
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