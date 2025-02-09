Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2025- 15:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025- 15:07