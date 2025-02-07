FENERBAHÇE HABERİ | Cengiz Ünder'e transfer şoku!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki futbolcu son olarak aldığı o haberle sarsıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2025- 15:09