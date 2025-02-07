Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'in kış transfer döneminde ayrılığı gündeme geldi. Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmeyen Cengiz Ünder için Zenit iddiaları da ortaya atılmıştı. NTV'nin Rus basınından derlediği habere göre Cengiz Ünder Spartak Moskova'ya teklif edildi. Rus temsilcisinin Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği haber detayında yer aldı. Cengiz Ünder'i reddeden Spartak Moskova'nın diğer seçeneklerine öncelik verdiği vurgulandı. Spartak Moskova'nın AEK forması giyen Levi Garcia ve River Plate'te top koşturan Pablo Solari'yi kadrosuna katacağı aktarıldı.