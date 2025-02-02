Fenerbahçe 3-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada hata yapmadı ve rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 18:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 21:27