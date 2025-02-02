Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı.
Maça hızlı başlayan Rizespor 6 ve 13. dakikadalarda Ali Sowe ile öne geçti.
Sarı lacivertliler, Edin Dzeko(2) ve Youssef En Nesyri'nin golleriyle mücadeleyi kazanmayı başardı.
Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti. Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI!
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.
4 KEZ TOP DİREKTEN DÖNDÜ!
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 4 topu direkten döndü.