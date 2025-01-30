Midtjylland-Fenerbahçe maçı öncesi Salvatore Foti açıklamalarda bulundu.

İŞTE FOTI'NİN SÖZLERİ:

Zor bir maç olacak, iyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi planları var, iyi koşuyorlar. Her Avrupa maçı gibi zor olacak. Bizler buraya galibiyet için geldik. Bizim için en önemli şey, bizi bir üst tura taşıyacak skor olacak. Bizim için eksiklerin tamamı dezavantaj olacak. Elinizde oyuncular olmayınca istediğiniz gibi seçim yapamıyorsunuz ama kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. İçinde bulunduğumuz durum, acil bir durum. Biz bu şartlarda buraya geldik. Bazı pozisyonlarda devşirme oyuncularla oynayacağız. Umuyoruz bir üst tura çıkacak sonucu alacağız.