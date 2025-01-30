Midtjylland - Fenerbahçe ŞİFRESİZ | Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. 8. hafta karşılaşmaları kapsamında Midtjylland ile Fenerbahçe kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Avrupa’da ilk 24 içinde yer almak isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, futbolseverler bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde önemli maça hazırlanırken, geçtiğimiz hafta Lyon ile alınan beraberliğin ardından Danimarka'da hata yapmak istemiyor. Yeni format gereği transfer edilen oyuncularından faydalanamayacak Fenerbahçe'de sakat ve cezalı isimlerin yerine kimin tercih edileceği merak ediliyor. Son haftaya 9 puanla 23. sırada giren Kanarya, Danimarka deplasmanında alacağı galibiyetle ilk 24 hedefini garantilemek istiyor. Sarı-lacivertlilerde 1 maç ceza alan Jose Mourinho’nun takımını tribünden takip edecek olması önemli bir eksiklik olarak dikkat çekiyor. Ev sahibi Midtjylland ise 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Avrupa macerasını sürdürmek isteyen Danimarka temsilcisi, seyircisi önünde kazanarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi son notlar...

Midtjylland - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta müsabakasında Midtjylland sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, futbolseverler bu mücadeleyi büyük bir ilgiyle bekliyor. Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde zorlu deplasmana hazırlanırken, geçtiğimiz hafta Lyon karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle puanını 9'a çıkardı ve 23. sırada yer aldı. Yeni format gereği ilk 24 içinde kalmak isteyen sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanında hata yapmadan galibiyet almayı planlıyor. Lyon maçı sonrası 1 maç men cezası bulunan Jose Mourinho, bu karşılaşmayı tribünden takip edecek. Ayrıca, format gereği yeni transferlerinden yararlanamayacak olan Fenerbahçe'de eksik oyuncuların yerine kimlerin forma giyeceği büyük merak konusu. Ev sahibi Midtjylland ise 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Avrupa'da yoluna devam edebilmek için iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmak isteyen Danimarka temsilcisi, bugüne kadar çıktığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Seyircisinin desteğiyle güçlü rakibini mağlup etmeyi hedefleyen Midtjylland, kritik mücadelede kazanarak herhangi bir sorun yaşamak istemiyor. Peki, Midtjylland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te MCH Arena'da başlayacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE KAZANMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23. sırada yer alan Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak. İlk 24 içerisinde yer almak isteyen sarı-lacivertliler, Danimarka deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya'da hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı ise araştırılıyor.

MUHTEMEL 11'LER

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Midtjylland - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri belli oldu:

Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, M.Sorensen, Paulinho, Andersson, O.Sorensen, Castilllo, Osorio, Aral, Buksa

Fenerbahçe: İrfan, Djiku, Çağlar, Yusuf, İsmail, Tadic, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, En-Nesyri

EN-NESYRI GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Son haftalarda yükselen performansı ile taraftarın sevgilisi haline gelen Youssef En-Nesyri, Midtjylland maçında takımının gol umudu olacak. Ligde oynanılan Göztepe maçında 2 gol atarak takımını öne geçiren Faslı oyuncu, bu sezon oynadığı 28 maçta 16 gol ve 4 asist yaparak takımına kritik puanlar kazandırdı.

JOSE MOURINHO MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Lyon maçının ikinci yarısının geç başlamasından dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası aldı. Ligde oynanan Göztepe maçını da tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sonrası AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM DANİMARKA'DA YOK

Avrupa kupalarına devam etmek için kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak. Tedavileri devam eden ve Danimarka'ya götürülmeyen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'de Midtjylland maçında forma giyemeyecek.

Format geri Fenerbahçe'ye devre arasında gelen Diego Carlos ve Anderson Talisca'da kırmızı-siyahlılar karşısında şans bulamayacak.

KANARDA'DA BEK OYUNCULARI OYNAYAMAYACAK

Midtjylland ile oynanacak kritik maç öncesi kart cezalısı ve sakat oyuncuları bulunan Fenerbahçe'de bek oyuncularının olmaması futbolseverleri endişelendiriyor. Oyun kurmakta nasıl bir çözüm bulacağı merak edilen sarı-lacivertlilerin Jayden Oosterwolde, Mert Müldür ve Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda hangi isimleri tercih edeceği belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE 282. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

Avrupa kupalarında 281 defa sahne alan Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 282. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalarda 111 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 111 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa'da oynadığı 59 maçta berabere kalan Kanarya, rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 400 gole engel olamadı.

MIDTJYLLAND KARŞISINDA İLK RANDEVU

Bugüne kadar Danimarka ekipleriyle 4 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda, Randers takımıyla karşılaştı. Oynanılan 2 maçta da rakibini yenerek üst tura yükselen Kanarya, geçtiğimiz sezon ise Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fenerbahçe İstanbul'da oynanan maçı kazanırken, deplasmanda mağlup oldu.

Türk takımıyla ilk kez 2016 yılında karşılaşan Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde o zamanki ismiyle Osmanlıspor ile eşleşti. Kırmızı-siyahlılar, oynadığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon 17 maça çıkan Midtjylland, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 33 puanla averajla 2. sırada yer alan Danimarka takımı, rakip filelere 31 gol gönderirken, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka Ligi'ne aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg'in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi'nde yaptı ve son maçında Ludogorets'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Midtjylland, Avrupa Ligi'nde evinde 3 maçta 4 puan topladı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA ŞANSI

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 9 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Danimarka deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Beraberlik durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın maçları sarı-lacivertlilerin sıralamasını etkileyecek.

Tottenham'ın evinde oynayacağı maçta Elfsborg'u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka'da mağlubiyet yaşarsa diğer maçların sonuçlarına bakılacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Karşılaşmanın VAR'ında Portekizli Helder Malheiro yer alacak. AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo görevi üstlenecek.