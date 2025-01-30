UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilerimizden Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off biletini kaptı.

Sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Salvatore Foti açıklamalarda bulundu.

İŞTE FOTI'NİN SÖZLERİ:

Çok iyi bir ekibe karşı harika performans sergiledik. Yedek kulübesinde orta saha, savunma, bek yoktu. Takım bugün çok istedi. Bunu sahaya yansıttık. Mutluyuz. Playoffları düşüneceğiz.

Kesinlikle daha farklı ve daha alternatifli bir Fenerbahçe olacak. Bugünkü gibi 14 oyunculu bir kadro olmayacak. Play offlarda daha zorlu rakipler olacak ama kadromuz alternatifli olacak. Önemli olan tur atlamaktı.