Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu deplasmandan 2-2'lik beraberlikle döndü ve play off biletini elde etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında kritik maçta deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli temsilcimiz 1-0 geriye düştüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin golleri En Nesyri ve Dzeko kaydetti.

Danimarla ekibini golleri ise Diao ve Valdemar'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaptı ve play off biletini elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5. dakikada Szymanski'nin ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası civarında Dzeko'nun önüne düştü. Tecrübeli santrforun müsait durumda gelişine şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

23. dakikada soldan Szymanski'nin yerden pasında penaltı noktasının gerisinden gelişine Tadic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Midtjylland öne geçti. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Aral Şimşir'in ortasında altıpasın solunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Daio'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Dzeko'nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin kalecinin üzerinden aşırtma şutunda top filelere gitti: 1-1.

42. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı verkaçla kaleyi önünde bulan Aral Şimşir'in şutunda top üstten auta çıktı.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda 47. dakikada Fenerbahçe'de Edin Dzeko takımının 2. golünü kaydeden isim oldu.

Mücadelenin 86. dakikasında ev sahibi takımda Andreasen skoru 2-2'ye getiren futbolcu oldu.

Karşılaşma bu skorla biterken Fenerbahçe play-off'lara kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Midtjylland, Diao'nun attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/L2Rx7kEIln

— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025

⚽GOOOLLL! Youssef En-Nesyri! Fred topu çaldı, Dzeko asisti yaptı, En Nesyri müthiş bitirdi! pic.twitter.com/NrZdAfd37w

— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025

⚽GOOOLLL! Edin Dzeko! Fenerbahçe ikinci yarının başında golü buldu öne geçti! pic.twitter.com/C6Fxm3TfXo

— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025

Midtjylland, Andreasen ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/v29meETUmm

— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025

İRFAN CAN KALESİNDE DEVLEŞTİ!

İrfan Can'dan yakın mesafeden müthiş kurtarış! pic.twitter.com/NIKJw70YmJ

— TRT Spor (@trtspor) January 30, 2025