Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. çalım! Transferde ses getirecek hamle

Ara transfer döneminde yaptığı 2 flaş hamleyle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaparak kadrosuna katmıştı. Yönetimin, Skriniar'ın yanı sıra Cimbom'a bir çalım daha atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2025- 09:50