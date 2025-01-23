Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'de sakatlanan Mert Müldür'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyip 1 gol, 2 asiste imza attı.