UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasına Fenerbahçe, sahasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Fred açıklamalarda bulundu.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ:

Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız.