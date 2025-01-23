UEFA Avrupa Ligi'nde tüm heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk ediyor. Fenerbahçe - Lyon maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler, bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe-Lyon maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE-LYON MAÇI 11'LERİ:

F.Bahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Yusuf, Çağlar, Djiku, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü saat TSİ 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Tabii ve TRT 1 ekranlarından yayınlanan Fenerbahçe - Lyon maçı şifresiz olarak futbolseverler tarafından takip edilebilir.

FENERBAHÇE İLE LYON ARASINDA 5. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya gelen Fenerhaçe ile Lyon 5. randevularına çıktı. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan takımlardan Fransız ekibi 4 maçı da kazanan taraf oldu. Bu karşılaşmalarda 4 defa Lyon ağlarını havalandıran sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisinden ise 11 gol yedi.

AVRUPA KUPALARINDA 281. MAÇ

Kurulduğu tarihten itibaren Avrupa kupalarında toplam 280 karşılaşmada mücadele eden Fenerbahçe, 281. maçına çıktı. Bugüne kadar oynadığı mücadelelerden 111'ini kazanan sarı-lacivertliler, 58 maçta da berabere kaldı. 111 karşılaşmadan da mağlup ayrılan Kanarya, Lyon maçında kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

280 Avrupa maçında rakip fileleri 381 defa havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 400 gole engel olamadı.

UEFA'DA 143. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında 143. maçına çıktı. Oynadığı 142 karşılaşmada 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 45 mağlubiyet alan Kanarya, rakip fileleri 198 kez havalandırdı. Kalesinde ise 180 gol gördü.

FRANSA TAKIMLARINA KARŞI 22. MÜCADELE

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa ekipleriyle 21 müsabakaya çıktı. En fazla resmi maçı da Nice ile oynadı. 3'ü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2'si UEFA Kupası olmak üzere Kanarya, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 1985-1986 sezonunda bu kez Bordeaux takımıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan Fenerbahçe ilk maçı 3-2 kazanırken, sahasında aldığı golsüz beraberlikle tur atladı. Sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşti ve bu turda rakibine iki maçta da mağlup oldu. Kanarya, 2012-2013 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki rakiplerinden Marsilya ile oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda 14 puanla lider tamamladığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile oynadığı 2 maçta da beraberlik (2-2, 3-3) yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleştiği Lille'le de 4 kez karşılaşıp, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

LYON KAYBETMEK İSTEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Lyon, Fenerbahçe karşısında kaybetmek istemiyor. İlk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen Fransa temsilcisi, Türk takımları ile bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 13 kez karşı karşıya geldi. Lyon, Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Lyon, son olarak 24 Ekim 2024'te Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 kaybetti.

LIGUE 1'DE BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

Olympique Lyon, Fransa Ligue 1'de bu sezon 18 maça çıkarken, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Pierre Sage'ın öğrencileri son 3 maçında 4 puan toplarken, Avrupa Ligi'nin aksine ligde inişli-çıkışlı performansıyla dikakleri üzerine çekti. Rakip filelere 29 gol gönderen Lyon, kalesinde ise 22 gol gördü. Takımda Alexandre Lacazette 5 gol, Georges Mikautadze 4 golle ön plana çıkarken, Malick Fofana ile Mathis Cherki de 3'er gol ve 3'er asistlik katkı sağladı.

AVRUPA MAÇINA İTALYAN HAKEM

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasında oynanan müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalıyor.. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İtalyan Paolo Mazzoleni oturuyor. AVAR'da ise Daniele Doveri eşlik ediyor.