Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolculardan Dusan Tadic, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Mourinho ve Tadic'in o açıklamaları...

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

"Taraftarlarımızın desteğiyle telafi edeceğiz. Onların bize vereceği destekle, 10 eksiği telafi edebiliriz. Önümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır tur için. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Taraftara ihtiyacımız var. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Zor bir durumdayız. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Dusan'a sorduğunuz soruya ek yapacağım, beklentimiz var Avrupa Ligi'nde ama şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor. Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız. Yarın stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Destek zamanı, onlara ihtiyacımız var."

"SKRINIAR TRANSFERİNDE BİR ETKİNİZ OLDU MU?"

Mourinho: "Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim."

"Transfer penceresi açılmadan önce de çok isim çıktı. Galatasaray, Skriniar ile ilgilendi mi bilmiyorum. Biz uzun süredir bu transferi istiyorduk. Bizim açımızdan iyi oldu. Becao ve Jayden'ın sakatlığı nedeniyle o pozisyonda sorun yaşıyorduk. Diego ve Milan'ın transferleri bizim için iyi olacak."

"Türk taraftarları tutkulu. Bunu tüm stadyumlarda gördüm. Bu bazen itici güç olabilir bazen negatif bir etkisi olabiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. İsteyince o farkı yaratabiliyor taraftarlarımız. Yarın pozitif destek bekliyorum. Takımı organize etmek yarın zor olacak. Kulübede imkanlar az olacak, 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Aynı zamanda Yusuf oynuyor olacak."

"OKAN BURUK PUAN FARKINI HATIRLATARAK 'ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ' DEDİ. NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Jose Mourinho: "Okan haklı. Lider pozisyonunda olunca diğer takımlara bakmaya, endişe etmeye gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum. Oynayış şeklimizle ilgili olarak rakamlar objektiftir. Sayılarla açıklanabilir. Oyun kaliteniz sübjektiftir. Herkes farklı düşünebilir. Sayıları konuşacak olursanız doğru. Bana sorarsanız, ürettiğimiz pozisyona göre daha çok gol atmalıydık. Çok kaçırıyoruz, rakip kaleciler harika kurtarışlar yapıyor, verilmesi gereken daha çok penaltı vardı. Yakın bir arkadaşım olan Ancelotti ile geçen gün konuşuyordum, büyük başarılar elde etmiş biri. 'İspanya'da eleştiriliyoruz ama ligin tepesindeyiz' dedi bana. Oynayış şeklimizden memnun musunuz derseniz, hayır derim. Çünkü daha çok gelişebiliriz."

"YARINKİ MAÇIN HAKEMLERİ İTALYAN. İTALYAN HAKEMLERLE SORUN YAŞIYORSUNUZ. BİR PROBLEM OLUR MU?"

Jose Mourinho: "Benim onlarla bir problemim yok. Onların benimle problemi var. Yarın bir problem olmayacaktır. Ellerinden gelenin en iyisi için geliyorlardır. Muhtemelen bana bayılmıyorlardır ama işlerini iyi yapmak için geliyorlar. İşi iyi yapmak ne demek, hakemi maçtan sonra kimsenin hatırlamıyor olması demek."

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

"Bolu'da olan olaylardan dolayı yangında meydana gelen kayıplardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Aileleri için de üzgünüz. Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum.

"Zor bir maç olacak. Lyon kuvvetli ve iyi bir takım, kaliteli oyuncuları var. Zor maç olacak. Biz Fenerbahçe'yiz. Puanlara ihtiyacımız var. Taraftarımız önünde isteğimiz galibiyet. Rakibimize saygı duyuyoruz ama en iyisini ortaya koyacağız ve kimin daha iyi olduğunu gösterme niyetindeyiz."

"Normal bir durum, çok fazla insanda virüs var, hastalık kapabiliyorsunuz. Bizler profesyoneliz, oynamaya gayret gösteriyoruz. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Adana Demirspor maçındaki 3 puan önemliydi ama geride kaldı. Şimdi odağımız Lyon maçı."

"Fenerbahçe'ye imza attığım ilk andan itibaren genç oyunculara yardım etmekle de yükümlüyüm. Gelme sebeplerimden biri buydu. Örnek olabilmeliyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik etmeliyiz. Bunu tek başımıza değil hocalarımızla yapıyoruz. Onların daha iyi olması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tecrübeli oyuncuların bu noktada bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında yardımcı olmaları gerekiyor. İyi insan olmak adına da yardımcı olabilmeliyiz. Kendimizi her zaman geliştirmek zorundayız. Kendimizi her gün geliştirebiliriz. Bizlerin gençlere yardımcı olabilmesi gayet doğal."

"Hocamızın yorumundan sonra ben de tıraş olup buraya çıkmak istedim, yaptığı genç vurgusundan dolayı."

SKRINIAR TRANSFERİ!

"Harika bir haber! Harika bir oyuncu. Bizlere yardımcı olacaktır, hiç şüphem yok. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri. Çok mutluyum bu transferden dolayı."