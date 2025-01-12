Fenerbahçe Kulübü, RAMS Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR'ını yoğunu ortaya koyuyor! Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz"