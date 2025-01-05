Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırlacak. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, küme düşme potasında olan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde maça hazırlanan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak lider Galatasaray ile olan puan farkını 8'e düşürmeyi hedefliyor. Son 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler 36 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin son sıralarında bulunan Hatayspor'da kötü gidişat devam ediyor. Son oynadığı Adana Demirspor maçında 3-1 kaybeden bordo-beyazlılar, 16 hafta sonunda 9 puan toplayabildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor'da Fenerbahçe maçında cezalı ve sakat oyuncular forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız

Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek. Süper Ligin üst ve alt sıralarını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler 3 puan alarak, lider Galatasaray ile olan 11 puan farkı kapatmayı hedefliyor. 17. hafta maçında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son 3 haftada 5 puan kaybetti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Sakat ve cezalı oyuncularından yoksun bir şekilde İstanbul'a gelen Hatayspor ise Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar kazanmayı amaçlıyor. Adana Demirspor karşısında 3-1 kaybeden ve 16 hafta sonunda 9 puanda kalan bordo-beyazlılar, moral arıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent Mercan, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Yiğit Ali, Kilama, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rui Pedro, Lamine Diack, Funsho, Aboubakar.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK

Fenerbahçe - Hatayspor maçında golcülerin sahne alması bekleniyor. Süper Lig'de gol krallığı listesinde yer alan Edin Dzeko ile son haftaların golcü oyuncusu En-Nesyri'nin ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Güçlü rakibi karşısında gol arayacak Hatayspor'da Vincent Aboubakar'ın forma giyeceği tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE MUTLAKA KAZANMAK İSTİYOR

Son 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, puan kayıplarına son vermek istiyor. Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Hatayspor karşısında hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini etkili oyunla yenmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 4 ismin kadroda olması beklenmiyor. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek'in Süper Lig maçında şans bulması beklenmiyor.

Sakatlığı yeni iyileşen Oğuz Aydın'ın da oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek.

2 OYUNCU SINIRDA

Hatayspor maçı öncesi Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin'ın 3 sarı kartı bulunuyor. Akaydin'ın sakatlığı sebebiyle bordo-beyazlılar karşısında forma giymesi beklenmezken, Amrabat'ın ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçta Faslı oyuncu kart görmesi durumunda, 19. haftada oynanacak Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

HATAYSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartla Fernandes, Görkem, Calvo ve Recep Burak Yılmaz cezalı duruma düşerken, Cengiz Demir'de direkt kırmızı kart gördü. Sakat oyuncuların Fenerbahçe karşısında forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde netleşecek.

TAKIMIN BAŞINDA YILMAZ BAL OLACAK

Süper Lig'de bu sezon zor zamanlar geçiren Hatayspor'da Adana Demirspor maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet şok etkisi oluşturdu. Kümede kalma yolunda ağır yara alan bordo-mavililer, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe maçına Sportif Direktör Yılmaz Bal ile hazırlanan deplasman takımı, mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE İLE HATAYSPOR ARASINDA 9. RANDEVU

Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Hatayspor, 9. randevularına hazırlanıyor. Daha önce oynanan 8 maçta Fenerbahçe yenilgi yüzü görmezken, 7 maçta kazanan taraf oldu. 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI FENERBAHÇE

Süper Lig'de oynadı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başarılı bir savunma örneği gösteren sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 15 gol yedi.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak lig maçının hakemi belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

MÜCADELENİN VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe - Hatayspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.