Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer kapışması!

Ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, o futbolcu için transferde karşı karşıya geldikleri öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2025- 06:40