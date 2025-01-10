Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer kapışması!
Ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, o futbolcu için transferde karşı karşıya geldikleri öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe ile Galatasaray, her transfer döneminde olduğu gibi yine bir oyuncu için karşı karşıya geldi. O isim; Lens'in Avusturyalı stoperi Kevin Danso...
En az iki stoper alacak olan sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki oyuncu için Lens'in kapısını çaldı. Önce 15 milyon euroluk teklif yaptı. Bu teklif reddedildi. Ret kararı sonrasında Galatasaray, oyuncu için Fransız ekibiyle görüşmeye başladı. Fakat Fenerbahçe, bu kez fiyat artırdı ve masada güçlü konuma geldi.
BRANCO TEKLİF YÜKSELTTİ
Fransız medyasından L'Equipe de bu transfer girişimini doğruladı ve Fenerbahçe'nin son saatlerde girişimlerini hızlandırarak 15 milyon euroluk teklifini 20 milyon euroya çıkardığını yazdı.
Fotomaç'ın derlediği haberde; Lens'in 25 milyon euro talep ettiği ancak görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı. Sarı-lacivertliler adına transfer görüşmelerini sportif direktör Branco yönetiyor. Transferi tamamlaması kısa süre içinde bekleniyor.
VITOR'U REDDETTİ
Fransız basını, Victor Pereira'yı takımın başına getiren Wolverhampton'ın kısa bir süre önce Kevin Danso'ya teklif yaptığını ancak Avusturyalı defans oyuncusunun projeyi beğenmediği için 'Hayır' yanıtı verdiğini duyurdu. Wolverhampton, bu gelişmenin ardından Reims'in stoperi Emmanuel Agbadou'yu transfer etti.
LENS 5.5 MİLYONA ALDI
Augsburg altyapısında futbola başlayan Danso, Southampton ve F.Düsseldorf'ta forma giydikten sonra 2021'de 5.5 milyon euro karşılığında Lens'e imza attı.
24 kez Avusturya Milli Takımı'nda ter döken 1.90'lık stoper, kulüp kariyerinde 238 maçta 16 gol ve 14 asist üretti. Kevin Danso, bu sezon üç kulvarda toplamda 13 maça çıktı.