Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, ocak ayında Anderson Talisca transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Şimdi ise sarı-lacivertli ekibe Brezilyalı oyuncudan büyük müjde geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Geçtiğimiz birkaç saat içinde Fenerbahçe'yle transfer konusunda anlaşmaya vardım. Yeni takımımın antrenmanlarına resmi olarak katılmak için yakın zamanda Türkiye'ye gideceğim."