TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye büyük müjde! Anderson Talisca...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, ocak ayında Anderson Talisca transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Şimdi ise sarı-lacivertli ekibe Brezilyalı oyuncudan büyük müjde geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe,aylardır büyük uğraş verdiği Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı...
Fotomaç'ın Suudi basınından, "akhbarkalaan.com"dan derlediği habere göre, "Anderson Talisca, Al-Nassr'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdi" başlığı ile verdiği haberinde; 'Anderson Talisca, Türk kulübü Fenerbahçe'yle önümüzdeki dönem için anlaştığını doğruladı' ifadelerini kullandı. Haberin detayında ise Brezilyalı 10 numaranın şu sözlerine yer verdi:
Geçtiğimiz birkaç saat içinde Fenerbahçe'yle transfer konusunda anlaşmaya vardım. Yeni takımımın antrenmanlarına resmi olarak katılmak için yakın zamanda Türkiye'ye gideceğim."
Talisca, sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek. Sezon sonunda ise bonservisi alınacak.
30 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olacağı öğrenildi. Talisca'nın maaşı da Al-Nassr'la yarı yarıya karşılanacak.
CEO SATIŞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
Birkaç gün önce Suudi basınından Okaz, Al-Nassr CEO'su Majed Al-Jamaan'ın Anderson Talisca ile Sadio Mane'nin devre arasında ayrılmasına kazançlı bir teklif olmaması halinde izin vermeyeceğine dair haber yayımlamıştı.
7 YIL SONRA DÖNÜYOR
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de boy gösteren Anderson Talisca, tam 7 yıl aranın ardından Türkiye'ye geliyor. Siyah-beyazlı forma altında iki sezonda sergilediği performansla herkesin takdirini kazanmıştı.
8 GOL ATTI
Bu sezon Al Nassr'la Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıkan Anderson Talisca, bin 393 dakika saha kaldı. Sambacı, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, asist katkısı ise sağlayamadı.