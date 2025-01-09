Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında bugün Kasımpaşa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'nin bu önemli karşılaşması ATV'den ekranlara gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynayacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: ALİ EMRE, ADNAN, TAYLAN, YAMAN, SARP, SİNAN, EMİRHAN, KETAHTE, YUNUS EMRE, DAĞHAN, MUHAMMED

Fenerbahçe: İRFAN CAN, MERT, ÇAĞLAR, DJIKU, KOSTIC, AMRABAT, MERT HAKAN, SZYMANSKI, İRFAN CAN KAHVECI, SAINT MAXIMIN, CENK TOSUN