Dünyaca ünlü isimden transfer açıklaması! Fenerbahçe çok istiyordu
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, devre arasında kadorsunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, İngiltere Premier Lig'de Aston Villa forması giyen Jaden Philogene'yi kadrosuna katmak istiyordu. Bunun için kollarını sıvayan Fenerbahçe'ye flaş bir haber geldi. İşte detaylar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2025- 14:32 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025- 15:07