Fenerbahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer! 60 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan dünya yıldızı için devreye girdiği öğrenildi. Yönetimin şampiyonluk yarışına doğrudan etki edecek bu transfer için kolları sıvadığı belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 09:40