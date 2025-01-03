Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, katıldığı bir yayında flaş açıklamalarda bulundu.
22 yaşındaki futbolcunun eşi Loredana, Adeyemi'ye "Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin?" sorusunu yöneltti.
Adeyemi ise "En iyi arkadaşım Fenerbahçeli. Bana 'Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git' demişti yanıtını verdi.
Adeyemi'nin eşi Loredana da buna cevap olarak "Ben Galatasaray taraftarıyım" ifadelerini kullandı.
İŞTE O ANLAR:
🗣️ Adeyemi'nin eşi Loredana: Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin? 🗣️ Karim Adeyemi: En iyi arkadaşım Ozan, Fenerbahçeli. "Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git" demişti bana. 🗣️ Adeyemi'nin eşi Loredana: Ben Galatasaray taraftarıyım. pic.twitter.com/wstAWS5Ckl— Sabah Spor (@sabahspor) January 3, 2025