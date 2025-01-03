Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Karim Adeyemi, katıldığı bir yayında Fenerbahçe ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, katıldığı bir yayında flaş açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki futbolcunun eşi Loredana, Adeyemi'ye "Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin?" sorusunu yöneltti.

Adeyemi ise "En iyi arkadaşım Fenerbahçeli. Bana 'Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git' demişti yanıtını verdi.

Adeyemi'nin eşi Loredana da buna cevap olarak "Ben Galatasaray taraftarıyım" ifadelerini kullandı.

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