Adeyemi'den transfer itirafı!
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Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Omuz için tam 7 hareket👊
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