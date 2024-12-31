TRANSFER HABERİ | Bayern Münih'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Gözler Jose Mourinho'da
Devre arası transfer çalışmalarını titizlike yürüten Fenerbahçe'de stoper takviyesi için düğmeye basıldı. Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcuyu radarına alan sarı-lacivertli ekipte transferde son sözü Portekizli teknik adam Jose Mourinho söyleyecek. İşte detaylar...
Jose Mourinho'nun stopere takviye istemesinin ardından çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Hermoso, Laporte, Merih, Koulibaly ve Boscagli gibi isimleri gündemine almıştı.
Ancak dün gündeme sürpriz bir isim daha girdi: Eric Dier... Bayern Münih'in İngiliz yıldızı, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildi. Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki İngiliz oyuncuya sıcak bakarken son kararı ise Portekizli teknik adama bıraktı.
BEDELSİZ OLARAK ALINACAK
Mourinho, onay verirse Dier için girişimler başlayacak. Bu sezon başında bonservisi alınan İngiliz oyuncu, şu ana kadar Alman devinde yeteri kadar süre bulamadı.
Teknik direktör Kompany ile arası iyi olmayan Dier, ayrılmak istiyor. Fotomaç'ta yer alan haberde 30 yaşındaki stoperin düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği için Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakabileceği de belirtildi. Jose Mourinho 'tamam' derse Eric Dier, bedelsiz olarak kadroya katılacak.
ADA'DA 10 YIL OYNADI
Temmuz 2014'te Sporting Lizbon takımından Tottenham'a 5 milyon euro'ya transfer olan Eric Dier, ocak 2024'e kadar İngiliz devinde forma giydi. 2018'de ise 40 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dier, 10 yıl oynadığı Tottenham'da 365 maça çıktı.
BU SEZON 215 DAKİKA
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasını 20 maçta giyen Eric Dier, bu sezon ise sadece 9 karşılaşmada sahada kalabildi. İngiliz oyuncu, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokala'da toplamda 215 dakika süre aldı.