FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Al-Nassr İstanbul'a geliyor! İşte En-Nesyri'nin tarihi bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Al-Nassr uzun bir süredir sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki forvetinin peşindeydi. Arabistan ekibinin transfere nokta koyacağı tarih ve ödenecek bonservis ücreti ise belli oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)