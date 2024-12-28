Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, ameliyat edildi.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becao, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.