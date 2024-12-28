Mourinho rica etti Real Madrid transferden çekildi! Yıldız isim adım adım Fenerbahçe'ye
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan o yıldız için Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den izin istediği öğrenildi. Konuya dair haberi ise İspanyol basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.12.2024- 12:18