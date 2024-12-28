Bu doğrultuda Başkan Perez'in, Jose Mourinho'dan gelen istek sonrası transferde geri adım attığı ve Laporte'un artık Real Madrid'in gündeminde olmadığı aktarıldı.

Al-Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Laporte'un ise ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacağı ve daha rekabetçi bir lige gitmeyi planladığı vurgulandı.