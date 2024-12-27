Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

"3 Temmuz 2011'de, karanlık eller tarafından kulübümüzü ele geçirmek, şanlı tarihimize leke sürmek için tüm güçleriyle Kulübümüze ve değerlerimize saldıranlara karşı ortaya koyduğumuz mücadele, 3 yıl önce onurlu bir zafere dönüştü.

FETÖ tarafından kurgulanan hain kumpasta, önceki Başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ile değerli Fenerbahçelilerin yargılandığı davada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını 27 Aralık 2021'de onadı.

İlk günden itibaren 'bu bir kumpas' diyen, alın teri ve emeğinin kirletilmesine izin vermeyen, milyonların vicdanlarında tertemiz olan Fenerbahçemiz, hukuk önünde de bu gerçeği kanıtladı.

Eli kanlı bu örgüte karşı 3 Temmuz sabahı başlayan mücadelemizde Fenerbahçe en önemli zaferin adı olurken;

Kulübümüzü hedef alanların, Fenerbahçe'ye leke sürmek isteyen zavallıların durumu tüm Türkiye'nin malumu!

13 yılı aşkın süredir devam eden kutsal mücadelemizde, ilk günkü duruşumuzdan taviz vermeden, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar hak arayışımız devam edecektir.

Bu zorlu ve uzun süre zarfında bir an olsun kulübümüzü yalnız bırakmayan; başkanımızın ve yöneticilerimizin yanında duran ve futbol takımımızın emeğine sahip çıkan camiamızın tüm fertlerine bir kez daha şükranlarımızı sunarız."