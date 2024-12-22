Jose Mourinho ameliyat olacak!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek.

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi.

Portekizli çalıştırıcı yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.

Mourinho: "Ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını söyleyebilirim. Bu sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatil dönüşü her zaman olduğu gibi ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım."