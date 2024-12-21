Transferde Harry Maguire sürprizi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'in devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen 2 kulüp, İngiliz stoper Harry Maguire için transferde devreye girdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
İki takım da kadrosuna etkili isimleri takviye ederek sezon sonunda her kulvarda başarıya ulaşmak istiyor. Son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren o haber gündeme oturdu.
Ruben Amorim yönetiminde yeni bir yapılanma süreci başlatan Manchester United, gelecek sezon takımda kalacak isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Manchester United'da sezon sonunda kontratı bitecek isimlerden Harry Maguire'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.
NTV'nin Athletic'ten derlediği haberde Manchester United'ın bir yıllık kontrat uzatma hakkı olduğu, Maguire'ın İngiltere dışından bir takıma transfer olmak istemesi halinde bu maddenin kaldırılabileceği belirtildi.
FIFA DEVREYE GİREBİLİR
Ancak Maguire'ın gelecek yaz bedelsiz olarak takımdan ayrılmak istemesi durumunda FIFA'nın devreye girebileceği ifade edildi.
Eğer Manchester United, Maguire başka bir takımla anlaştıktan sonra kontrattaki maddeyi aktifleştirirse FIFA bu anlaşmazlığı çözecek. FIFA'nın bu durumlarda oyuncu lehine karar verdiğine dikkat çekildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde, Manchester United'ın Harry Maguire'la yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
2024/25 sezonunun ara transfer döneminin başlamasıyla tecrübeli stoper istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek. Premier Lig'de transfer dönemi 1 Ocak 2025'te başlayacak.
TRANSFERDE F.BAHÇE VE G.SARAY DETAYI!
Avrupa'dan birçok takımın Harry Maguire'ın durumunu yakından izlediği, Napoli ve Leicester City'nin bu kulüplerden olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın Maguire'ın durumunu takip ettiği, Fenerbahçe'nin de İngiliz stoperin taliplerinden biri olabileceği belirtildi.
Haberde konuyla ilgili, "Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, İngiltere'den transfer geçmişine sahip. Fred ve Sofyan Amrabat kadrolarında. Galatasaray da Maguire'ın durumunu takip ediyor." ifadelerine yer verildi.