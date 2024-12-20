Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

"Eyüpspor, yeni çıkmış bir takım. Oyun tarzlarına bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller, lig tablosuna, oyuncularına, teknik direktöre bakınca yeni çıkmış takım gibi değiller. Avrupa kupalarına katılma hedefleri, hırsları var. Arda Turan benim hakkımda iyi şeyler söylediyse teşekkür ederim. Ben onun hakkında dürüstçe fikrimi dile getirmiştim. Ben her zaman rakipleri ve teknik direktörlerini analiz ediyorum. Arda'nın büyük bir potansiyeli var. Takımlar, teknik direktörlerinin yansımasıdır. Eyüpspor, Arda Hoca'nın yansıması."

Mourinho, "Aymeric Laporte'nin transferini düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ederim ama transfer hakkında konuşmuyorum. Özellikle maçtan önce transfer hakkında konuşmayacağım."