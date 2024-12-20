Fenerbahçe'den Dybala bombası! Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de, ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer harekatına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını; Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın gündemine yer alan Paulo Dybala için devreye girdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)