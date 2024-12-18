Fransız basınından çarpıcı iddia! Fenerbahçe yeni stoperine kavuşuyor
Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip için Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki yıldız savunma oyuncusunu transfer listesine aldı. İşte ayrıntılar... (DIŞ HABER)
ENES ARSLAN| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.12.2024- 13:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024- 13:53