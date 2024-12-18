Haberler Fenerbahçe Haberleri Fransız basınından çarpıcı iddia! Fenerbahçe yeni stoperine kavuşuyor

Rodrigo Becao'nun sakatlığı sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Braga forması giyen 25 yaşındaki Sikou Niakate'yi transfer listesine aldı.

Rodrigo Becao'nun sakatlığı sonrası stoper arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Braga forması giyen 25 yaşındaki Sikou Niakate'yi transfer listesine aldı.

Söz konusu haberde sarı-lacivertlilerin Malili oyuncu için 7 ila 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Braga'nın Niakate için 9-10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

Öte yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Bologna'nın da devrede olduğu vurgulandı.

Sikou Niakate bu sezon Braga formasıyla 22 resmi maçta forma giydi.

25 yaşındaki savunma oyuncusu bu maçlarda 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Aynı zamanda sol bek pozisyonunda da forma giyebilen Malili yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 6 milyon euro.

1.86 boyundaki futbolcu kariyerinde daha önce Valenciennes, Guingamp ve Metz gibi takımlarda forma giydi.