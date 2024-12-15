Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Her iki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılalma Beinsports1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynadığı Athletic Bilbao maçını da 2-0 kaybederek kötü bir hafta geçirdi. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya çıkarken, Avrupa'da ilk 24 içerisinde kalma yarışı daha da kızıştı.

Fenerbahçe taraftarı, alınan mağlubiyetlerin ardından Jose Mourinho yönetimindeki takımın Başakşehir karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN YÜKSELEN PERFORMANS

2024-2025 sezonunun başında istenilen sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir, son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla kötü gidişata son verdi. UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 2 puan kazanabilen turuncu-lacivertliler, Alman temsilcisi Heidenheim karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından ilk 24'e girdi.

Süper Lig'in ilk haftalarında da istediği sonuçları alamayan Başakşehir, son 2 haftayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

GOLCÜLER ARASINDA BÜYÜK REKABET

Fenerbahçe - Başakşehir maçında gol krallığı listesinde zirvede yer alan isimler karşı karşıya geldi. Attıkları gollerle takımlarına puan ya puanlar kazandıran Dzeko ve Piatek, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak kritik mücadelede kozlarını paylaştı.

15 hafta boyunca toplam 9 gol kaydederek gol krallığı listesinde Ciro Immobile ile birinci sırada yer alan Piatek, 8 golle kendisini takip eden Dzeko'lu Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ

Fenerbahçe - Başakşehir maçını Ozan Ergün yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapıyor. Maçın 4. hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlendi. Öte yandan TFF, Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakeminin Erkan Özdamar olduğunu açıklamıştı.