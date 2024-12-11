Yabancı basından Jose Mourinho için 'kovulma' iddiası!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilmesi yabancı basında da ses getirdi. Portekizli teknik adam için kovulma iddiası ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin yenilgisi ve Mourinho ile ilgili yabancı basında atılan manşetler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2024- 01:00