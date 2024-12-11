UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlıyorı. Maçın 5',inci dakikasında konuk ekip, Samet Akaydin'in büyük hatasında Inaki Williams'ın golüyle 1-0 öne geçti. Akaydın, hatasının ardından Kadıköy'de ıslıklı protestoya maruz kaldı. Fenerbahçe, taraftarına oyuncularını ıslıklamaması için anons geçti.
Maç sırasında Samet Akaydin için anons!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Athletic Bilbao'yu evinde konuk ediyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Samet Akaydin'in hatası sonrası geriye düştü. Taraftarların tepki gösterdiği milli savunmacı için bir anons yapıldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 11.12.2024- 18:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024- 19:04