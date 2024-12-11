Maç sırasında Samet Akaydin için anons!

Maç sırasında Samet Akaydin için anons!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Athletic Bilbao'yu evinde konuk ediyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Samet Akaydin'in hatası sonrası geriye düştü. Taraftarların tepki gösterdiği milli savunmacı için bir anons yapıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2024- 18:55 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024- 19:04