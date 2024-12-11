FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'dan flaş hamle! Samet Akaydin'a gelen tepkiler sonrası...

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu konuk ettiği maçın 6. dakikasında sarı lacivertliler, Samet Akaydin’in yaptığı hata sonrası 1-0 geriye düştü. 30 yaşındaki stoper yaptığı hata sonrası tribünlerin protestosuna maruz kaldı. Sarı lacivertlilerde yedek kulübesinde oturan Rodrigo Becao taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2024- 18:55 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024- 19:12