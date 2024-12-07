Fenerbahçe'den yılın bombası! Bu transfer Osimhen'i gölgede bırakır

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayında önemli oyuncuları kadrosuna katarak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı. Yönetimin ara transferde döneminde dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirebileceği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2024- 09:34