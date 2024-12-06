Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basına açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

MOURINHO'DAN DURSUN ÖZBEK'E: BUNA YA AĞLAR YA DA GÜLERSİNİZ

Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm.

"SEKİZ ŞAMPİYONLUĞUM VAR!"

Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı. Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kolay bir maç olacakmış gibi bir aldı var. Korkmak demeyeyim ancak rakibimize çok saygı duyuyorum ve çok zor bir maç olacağını iyi biliyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galatasaray'ın 13 puan gerisindeler. Bizim de 10 puan gerimizdeler. İki takımın da bu kadar gerisinde oldukları için şampiyonluk şansları yok diyebilirsiniz ama hiçbir şey olmasa da derbi kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden camiaların ayaklarının yere basmasını isterim.

"DENGEMİZİ KAYBETTİĞİMİZ BİR ANDAYIZ"

Fenerbahçe ligde uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü Fenerbahçe kendisinden daha güçlü ve zorlu bir şeye karşı mücadele veriyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmememiz gerekiyor. Yarın çok zor bir maçımız var. Derbi maçını yeterince konuşmadık, dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. Rakibimizle puan farkını düşürdük, Slavia Prag'ı deplasmanda yendik. Camia olarak dengemizi kaybetmememiz gereken anlardayız.

"G.SARAY DERBİSİ, BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKÜNTÜYE SEBEP OLDU"

Çalışmalarımızı yaptık, onların stadında maç izlemeye de gittim. Bu, sizin farklı perspektiften görmenizi sağlıyor. Bizi yenebilecek kaliteye sahip bir takım, topu kazandıklarında çok tehlikeliler. Bizim de onlara karşı sıkıntı yaratabileceğimiz özelliklerimiz var. Potansiyel anlamında benzer takımlar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyet onlarda psikolojik çöküntüye sebep oldu ve doğru tepkiyi veremediler. Liderle aralarındaki fark olması gerekenden fazla açıldı. O takımın gerçek kimliği Göztepe'ye karşı kaybeden takım diye düşünmüyorum. Ben dengeliyim.

"DERBİ, ŞAMPİYONLUK İÇİN BELİRLEYİCİ DEĞİL"

Maçın belirleyici olduğunu düşünmüyorum ama önemli bir karşılaşma. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile benzer potansiyeli var ancak arada ciddi bir puan farkı oluştu. Aradaki farkı kapamaları onlar için çok zor. Beşiktaş gerçekten çok uzakta dolayısıyla derbide galip gelirlerse bu onları şampiyonluk yarışına sokmayacaktır. Hala çok mesafe var o sebeple derbinin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Biz zirveyle aramızdaki puan farkını 3'e indirdik. Derbiyi kaybetsek bile şampiyonluk yarışımız bitmeyecek.

MOURINHO'DAN GUARDIOLA SÖZLERİ: 150 DAVA İLE UĞRAŞARAK...

Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem.

"BU TAKIMIN SAVUNMA KÜLTÜRÜ YOK"

Türk takımları Avrupa'da hedef koymuyorlar, ne kadar ileri gidersek artı diye bakıyorlar ve burada asıl hedef Türkiye ligi oluyor. Türkiye'deki takımlar genelde savunma yaparak oynuyorlar, bazıları önde adam adama şiddetli baskı yapıyor ama temel hedefleri savunma oluyor. Bizim biraz ofansif oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Her 2 oyuna da hazırlanmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda neyle karşılaşacaksak ona göre çalışmaları sürdürüyoruz. Nerede ihtiyacımız var diyorsanız daha çok defansif tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Defansif anlamda büyük bir kültürü olmamış bu takımın. Önde nasıl karşılanır, geride nasıl karşılanır bu anlamda karar hataları yapıyoruz. Bunlar bireysel hata değil bütün olarak görüyorum bunu.

"BU KONUDA İYİ DEĞİLİZ"

Duran toplarla ilgili şunu söyleyebilirim. Genellikle bugünlerde duran toplar üzerinde çok konuşuluyor ama duran topta 2 önemli nokta var. Atanın kalitesi ve kafa vuruşu kalitesi. Kafa vuruşunu çok iyi yapan fazla oyuncu yok bizde. Arsenal'de çok fazla var mesela. Bizde sadece 1 forvet oyuncumuz kafada iyi, bir tane de stoperimiz. Becao ve Samet. Çok uzun bir takımımız yok. İkisiyle oynarsak 3 oyuncu olur. Boy anlamında kısa bir takımımız var. Biz potansiyel anlamında bu konuda iyi değiliz. Biz her hafta çalışıyoruz bu konuda, gol atamamamız çalışmamaktan değil. Defansif oynayan takımlarda genelde uzun oyuncular görürüsünüz, Göztepe buna bir örnek. Bizde uzun oyuncular yok ama belli olmaz belki kısalarda biri gol atabilir ve sürpriz yapabiliriz.