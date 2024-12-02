Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Gaziantep maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Gaziantep: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan Kodro

FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Gaziantep maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe. 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu 29 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada yer alıyor. Gaziantep Futbol Kulübü ise 15 puanla haftaya 11. sırada girdi

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