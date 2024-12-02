Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekipte 1 gol kaydeden Rodrigo Becao açıklamalarda bulundu.

İŞTE BECAO'NUN SÖZLERİ:

Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum. O anlarda baskı kuruyorduk, ataklar yapıyorduk. Galibiyeti hak ettik. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım ettiğim ve galip geldiğimiz için tanrıya şükürler olsun.

Maçtan önce bunu düşünmüştüm, hissediyordum, bunu arkadaşlarıma söyledim, gol atmayı çok istiyordum. Özgüvenim ve takım için çok önemliydi. Çok şükür gerçekleşti.