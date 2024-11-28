Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada ev sahibi takımdan Chory açtı.
Bu gole 35. dakikada sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko yanıt verdi.
İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 85'i gösterdiğinde En-Nesyri, Fenerbahçe adına oldukça kritik olan golü kaydetti.
Sarı-lacivertliler bu golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.